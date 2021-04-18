مأرب.. مقاتلات التحالف تُدمر مدرعات وآليات حوثية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن تدمير مقاتلات التحالف العربي رتلًا كاملًا من المدرعات والآليات العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة مأرب.



ونقلت الصحيفة، عن مصادر قولها إن مقاتلات التحالف رصدت تعزيزات كبيرة عسكرية للمليشيا الحوثية تضم آليات وعربات مدرعة غرب مأرب.

ولفتت إلى أن المقاتلات نفذت سلسلة غارات على مواقع المليشيات الحوثية، ما أسفر عن تدمير الآليات والعربات المدرعة.

وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية شيعت 21 عنصرًا تابعًا لها، بينهم 12 ضابطًا بارزًا قتلوا في ضربات للتحالف العربي.