الحكومة الشرعية: الميليشيا تستغل الملف الإنساني لابتزاز المنظمات الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

جددت الحكومة الشرعية تهامها لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باستخدامها الملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.



وجاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أكد فيه استمرار الميليشيا الإرهابية في افتعال أزمة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، إضافة إلى استخدامها للملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وتنفيذاً لسياسات الافقار والتجويع الممنهج بحق اليمنيين.

وكشف الوزير في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن أن مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول م ابريل (نيسان) التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد، تؤكد من جديد أكذوبة الحصار، وافتعال المتمردين الحوثيين لأزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها، ونهب السكان لتمويل ما تسميه المجهود الحربي.