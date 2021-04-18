شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تعزيز التعاون بين وزارة التربية وجامعة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، مع نائب رئيس جامعة حضرموت الدكتور عبدالله بابعير، تعزيز التعاون والشراكة في المجال التعليمي بين الوزارة والجامعة في إطار المنظومة المتكاملة للتعليم وبناء المؤسسات التعليمية وتأهيل كواردها.



وأكد الوزير العكبري، على اهمية تعزيز العلاقة والشراكة بين الوزارة والجامعات بما يسهم في تحسين جودة المخرجات للإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل بالكوادر المؤهلة..مشيداً بجهود الجامعات الحكومية في الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي..موجهاً مدراء مكاتب الوزارة بالمحافظات بالعمل و التعاون مع مختلف الجامعات الحكومية وتذليل الصعوبات والتحديات وتسخير الإمكانيات المتاحة بما يضمن إحداث شراكة حقيقية تنعكس على واقع التعليم.

واستعرض نائب رئيس جامعة حضرموت، خطط وبرامج الجامعة في تطوير العملية التعليمية..مؤكداً استمرار الجامعة في أداء رسالتها الأكاديمية وتقديم خدماتها لكل أبناء الوطن.