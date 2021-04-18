عملية نوعية للتحالف العربي غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت قوات تحالف دعم الشرعية عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي، في غربي محافظة مأرب، دمرت خلالها رتلاً كاملاً من المدرعات والآليات العسكرية، بما فيها مجاميع من المقاتلين، فيما تستمر المعارك العنيفة في جبهتي الكسارة والمشجح مع إرسالها المزيد من الحشود إلى هذه الجبهة.



وحسب مصادر عسكرية فإن مقاتلات التحالف وبعد رصد تعزيزات كبيرة عسكرية للميليشيا الحوثية، تضم آليات وعربات مدرعة وحاملة جند في مديرية صرواح غرب مأرب نفذت سلسلة غارات، أدت إلى تدمير هذه الآليات، بما فيها من مقاتلين.

هذه العملية أتت فيما تتواصل المعارك العنيفة، في جبهة المشجح، حيث تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة، بعد محاولة تسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن الجيش والمقاومة أفشلوا التسلل، وأوقعوا جميع العناصر المتسللة بين قتيل وجريح.

وفي السياق شيّعت ميليشيا الحوثي 21 عسكرياً بينهم 12 ضابطاً من قتلاهم في المعارك الدائرة في غرب محافظة مأرب، كونه جزءاً من حصيلة يومية من الخسائر البشرية الكبيرة، التي تتلقاها كل يوم في هذه الجبهات، حيث دفعت الميليشيا بالآلاف من مقاتليها إلى جبهة المشجح، بهدف التقدم إلى مرتفع «الطلعة الحمراء»، الذي يتحكم بالطريق الرئيسي إلى عاصمة المحافظة.

في الأثناء، قتل 5 عناصر من ميليشيا الحوثي، وأصيب آخرون خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم عسكري استهدف مواقعها في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وطبقاً لبيان لمحور الضالع العسكري فإن عملية هجومية لميليشيا الحوثي استهدفت مواقع «هجار» و«باب غلق» في مديرية قعطبة، قبل أن تندلع معارك عنيفة ومباشرة بالسلاح الخفيف والمتوسط، ولفت إلى أن القوات المشتركة دكت مواقع تمركز الميليشيا الحوثية ومصادر نيرانها، ما أسفر عن سقوط 5 عناصر قتلى، وعديد جرحى، فضلاً عن خسائر في المعدات.