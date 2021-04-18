بن دغر يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب التونسي راشد خريجي الغنوشي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وجاء في البرقية: يسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأخلص الأماني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً الله تعالى أن يوفقكم في الطاعات ويمن عليكم من جزيل أجره وسخاء ثوابه، ويعيده عليكم وعلى الشعب اليمني والامتيين العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.

من جانبه بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية تهئنة لرئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للبلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية التقدم والتطور والازدهار.