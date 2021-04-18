حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



ونبه المركز الوطني للأرصاد خلال نشرته المواطنين :-

* في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار.

* سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية وذلك بسبب هطول الامطار او الضباب على المنحدرات الجبلية.

* في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية من الاجواء الحارة الى شديدة الحرارة أثناء النهار.

وتوقعت النشرة أن تكون الأجواء في المرتفعات الجبلية غائمة جزئياً الى غائمة مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية احياناً على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالا وحتى تعز جنوباً في فترتي الظهيرة والمساء .

وذكرت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً، حارة ورطبة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تنشط على السواحل الغربية ومدخل باب المندب قد تصل أقصى سرعة لها إلى 22عقدة.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو وجاف حار نهاراً، والرياح معتدلة السرعة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تنشط خلال ساعات الظهيرة تعمل على اثارة الاتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة السرعة