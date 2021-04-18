قتلى وجرحى حوثيون إثر محاولة تسلل في قطاع هجار- باب غلق بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الضالع

قتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية وجرح آخرون، إثر محاولتهم القيام بعملية تسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات الحوثية حاولت التسلل في قطاع هجار-باب غلق، فيما قامت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية باستهداف العناصر المتسللة في وقت مبكر.

وأوضحت المصادر، أن مواجهات محتدمة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت لأكثر من ساعة، وتمكنت فيها وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من إسكات مصادر نيران المليشيات ودك مواقع تمركزها وتكبيدها خسائر جديدة