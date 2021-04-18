المليشيات تستحدث محال تجارية داخل مرفق حكومي بالعاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

استحدثت ميليشيات الحوثي محال تجارية في أحد مرافق الدولة بالعاصمة صنعاء واستغلالها وتأجيرها لصالح قياداتها.



وذكرت مصادر مطلعة أن ميليشيات الحوثي قامت باستحداث وتشييد نحو 25 محلا تجاريا في مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بشارع حدة بهدف تأجيرها.

وأضافت المصادر، إن قيادة الميليشيات في الهيئة تسعى لتأجير المحال الجديدة بأسعار تجارية بعد ما كانت أسعارها رسمية ورمزية والقيام بجمع الأموال وتحصيلها لصالحها.

كما أقدمت المليشيات الحوثية مؤخراً على بيع باحة وسور مدرسة الشعب المقابلة لمستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء لأحد مشرفيها والذي قام ببناء أكثر من عشرين محلا لتأجيرها بأسعار خيالية تصل إلى مائتين وخمسين ألف ريال للدكان الواحد