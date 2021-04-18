مقتل مواطن وابنه وإصابة خمسة آخرين برصاص مسلحين في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

قتل مواطن وابنه وأصيب خمسة آخرون، برصاص مسلحين بمدينة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فيما فر الجناة عقب الجريمة.



وأوضحت مصادر محلية، أن المواطن “محمد عبادي” قتل هو وأحد ابنائه وأصيب نجله الأخر، ، في حارة النزهة العليا، فوق مثلث المنصوب مديرية الظهار بمدينة إب، جراء قيام شخصين بمحاولة تصفية أسرة بكاملها.

وقالت المصادر، إن المواطن وأبنائه الثلاثة تعرضوا لوابل من الرصاص من قبل اثنين مسلحين على خلفية نزاع ومشادات كلامية حدثت بين أبناء الضحية والجناة قبل يوم من الحادثة في سوق القات حول مكان بيع القات.

وأوضحت المصادر تفاصيل وقت وقوع الجريمة، حيث تقول إنه وبعد توقف الخلاف لليوم الثاني قام الأب الضحية بإدخال أولاده إلى البيت لتفادي تطور الخلاف أكثر، إلا أن الجناة وهما شقيقان لحق بهم ليقوما بقتل الأب وإصابة أبنائه أحدهم توفي بعد ساعات من الإصابة، إلى جانب شخصين كانا يمشيان بالطريق العام وطفل، ثم لاذا الجناة بالفرار إلى مكان غير معلوم