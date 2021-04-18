صعدة.. قوات الجيش تفشل هجوما للمليشيا في الملاحيظ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 ـ صعدة

افشلت قوات الجيش، في وقت متأخر من مساء السبت، هجوما لمليشيا الحوثي الموالية لإيران في جبهة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين عقب هجوم حوثي استهدف مواقع الجيش في مسعى من المليشيا لاستعادة مواقع خسرتها مؤخرا في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر.

حيث تمكنت قوات الجيش من صد الهجوم الحوثي الذي استهدف مرتفعات كرسي الكلح وتكبدت المليشيا خسائر بشرية ومادية في صفوفها بينها إعطاب عدد من الآليات العسكرية.

ولفتت المصادر ان مدفعية الجيش، استهدفت آليات ومعدات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة الملاحيظ شرقي الروقي، موقعة العشرات بين قتيل وجريح من عناصر المليشيا.

وأشارت المصادر، الى إن قوات الجيش في محور مران، استهدفت مواقع تمركز مليشيا الحوثي، خلف منطقة الروقي، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد وعناصر المليشيا المتمركزة في الموقع