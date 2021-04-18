شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تدفن قتلاها في خنادق مستحدثة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل نحو 8 حوثيين وجرح آخرون، فجر الأحد 18 أبريل 2021م، داخل ثلاثة خنادق مستحدثة جنوب الحديدة غربي اليمن.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد بأن وحدات الاستطلاع رصدت محاولة تسلل للمليشيات التابعة لإيران في خنادق مستحدثة شمال غرب مدينة حيس جهة الحدود الإدارية مع مديرية الجراحي، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

مؤكداً دفن نحو 8 منهم داخل الخنادق المستهدفة وجرح عدد آخر بقصف مركّز من مدفعية القوات المشتركة