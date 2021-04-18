شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يطال أحياء سكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، الأحد 18 أبريل/نيسان 2021، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة، بعد مرور يوم على ارتكاب جريمة في ذات المدينة.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية أطلقت من مناطق سيطرتها في جهة الشمال عدداً من قذائف الهاون على الأحياء السكنية في مدينة حيس.

وأضافت المصادر، إن القصف تزامن مع فتح المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة، وقد خلفت خوفاً وهلعاً في أوساط سكان المدينة.

وأصيبت يوم أمس السبت امرأتان وطفلة في مدينة حيس، جراء قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي المدينة، فيما أصيب بعد ساعات مواطن آخر برصاص الحوثيين في التحيتا