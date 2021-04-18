المليشيا الحوثية تشيع 26 من قتلاها بينهم قيادات (أسماء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، تشييع 26 من عناصرها بينهم قيادات ميدانية بالعاصمة صنعاء وتعز والذين لقوا مصارعهم في جبهات القتال.



ونشرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، السبت 17 أبريل، خبراً يتضمن أسماء قتلاها الذين شيعتهم اليوم والذين ينتحلون رتبا عسكرية مختلفة وهم:

"الرائد عبدالرحمن محمد السلمي، الرائد مجاهد صالح العمري، النقيب إبراهيم علي الكبسي، النقيب يوسف صالح الهلالي، الملازم أول كليم عبدالوارث الشميري، الملازم أول مرتضى خالد المعمري، الملازم أول ناصر يحيى البحري، الملازم أول نجيب يحيى جعفر، الملازم أول أيمن محمد السلمي، الملازم أول أيوب شوقي أبو غانم، الملازم أول سليم عبدالكريم داوود".

ووفقاً للوكالة، فقد شيعت أيضاً جثامين كل من: "الملازم ثاني دكتور علي صالح محسن صلاح، المساعد ماجد محمد الرميمة، المساعد طعيمان نجيب شباله، المساعد محمد عبدالله الرايسي، المساعد حسن علي الديلمي، المساعد يحيى حسين المزيقر، المساعد علي محمد إسماعيل، المساعد محمد حسين الجرب، المساعد علي عبده جبران والمساعد محمد عبدالله العسرة".

وبحسب الوكالة، فقد شيعت المليشيات، أمس السبت، كلاً من: "العقيد ذو يزن عثمان القباطي والمقدم غمدان قائد أحمد والرائد احمد نجم الميادين" بجامع الشهيد الصالح بصنعاء و"شكري خليل ناجي قاسم، وأحمد ناجي أحمد علي الشرماني" في الحوبان بمحافظة تعز.

وجرى تشييع قتلاها بعد الصلاة عليهم في جامع الشهيد الصالح بصنعاء بحضور قيادات حوثية وتم بعد ذلك نقل كل صريع ليدفن في مسقط رأسه