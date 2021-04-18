العرادة: حزب الله اللبناني متورط بمقاتليه في حرب بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال محافظ مأرب، سلطان العرادة، إن هناك مشروعاً إيرانياً لخلق وكلاء في الوطن العربي.



وبحسب ما نقلته صحيفة "المدينة" السعودية، أضاف العرادة في مقابلة مع "العربية" أمس السبت، أن حزب الله اللبناني ضالع بمقاتليه في حرب اليمن.

ويذكر أن الميليشيات الانقلابية كانت أطلقت في فبراير (شباط)الماضي، هجوماً على مأرب، على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى وقف تلك الهجمات التي تعرض آلاف النازحين للخطر.

كما يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة التي تبعد نحو 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، قبل الدخول في أي محادثات أو مفاوضات جدية من أجل المساومة عليها.

ويشار إلى أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تمكنا من استعادة السيطرة الكاملة على جميع المواقع التي تسللت إليها ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح وتحرير مواقع جديدة في هيلان، غرب محافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية الجمعة أن معارك عنيفة دارت خلال الأيام الماضية صد فيها الجيش سلسلة هجمات للميليشيات عبر جبهتي المشجح والكسارة.

كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية على مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات في مأرب.