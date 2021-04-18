حضرموت.. "مختبر مستشفى الشحر" يعلن الإضراب الجزئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 - خاص

ينفذ اليوم الأحد، فنيو قسم المختبر بمستشفى الشحر العام، اضرابهم الجزئي لمدة ساعة؛ للضغط على الجهات المعنية لتنفيذ مطالب كوادر القسم.



وأعلن الفنيون، رفع ساعات الإضراب إلى ساعتين يوم غد، ومضاعفتها في اليوم التالي؛ حتى الإستجابة للمطالب المقررة.

ويأتي ذلك، بعد تعليق الكادر الشارات الحمراء، منذ يوم الأحد الماضي الـ11 من نيسان/ أبريل الجاري، واستمر اضرابهم دون أي اهتمام من قبل الجهات المعنية.

وأعلن فنيو قسم المختبرات بمستشفى الشحر العام، الاضراب الشامل في الـ 25 من نيسان/ أبريل المقبل، في جميع مرافق القسم، مع استمرار عمل فحوصات الاقسام الحيوية، الطوارئ والعناية وقسم الوضع، إلى أن يتم تحقيق المطالب المشروعة وفق القانون.

وقال الصحافي محمد بازهير في منشور له عبر فيسبوك: "حسب إفادة عمال المختبر المتعاقدين، أنهم لم يستملوا حوافزهم منذ شهر 6 من العام 2020م بينما في المرافق الأخرى يستلمونها كل شهر، رغم أن قسم المختبر يتواجد فيه 90% متعاقدين".