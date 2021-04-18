اتلاف مواد ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 - الغيضة

دشنت اللجنة المشتركة حملة لتفتيش وإتلاف مواد ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، في اسواق مديرية الغيضة بمحافظة المهرة ، تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد علي ياسر.



وأوضح مستشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة الاستاذ شكري مهيوب الأسد أن الحملة تأتي بتوجيهات من محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر ، مؤكداً أن الحملة تستهدف محلات بيع مواد ومستحضرات التجميل في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

وبين، الأسد أن الحملة تنفذها لجنة مشتركة من النيابة العامة ومكاتب الأشغال و الصحة والسكان والصناعة والتجارة، مشيراً الى أن الحملة تستهدف الصيدليات وصوالين الحلاقة ومحلات بيع مواد ومستحضرات التجميل بصفة مستمرة متى مادعت الحاجة لذلك ، معبراً عن شكره للسلطة المحلية بالمحافظة على دعمهم السخي والكبير لتسيير عمل اللجنة وانجاح الحملة، بالأضافة الى دعم انشطة المكتب في كافة المجلات

والحملات الرقابية والتفتيشية.

وتتكون اللجنة المشتركة من الاخوة شكري مهيوب الأسد و ماهر علي عثمان و احمد علي الزمر و أمين حمدون.