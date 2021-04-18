شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر مستجدات الوضع الوبائي بساحل المحافظة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 يوم السبت، 5 حالات مؤكدة موزعة على المديريات كالتالي :

حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لأنثى تبلغ من العمر 31 عام من منطقة حلة

حالة من مديرية دوعن

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 85 عام

حالة من مديرية غيل بن يمين

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 60 عام

حالتين وافدة

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 50 عام من محافظة شبوة

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 76 عام من محافظة المهرة

حالة تعافي من مديرية غيل باوزير

الحالة تلقت العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

3 حالات وفاة COVID-19 جديد

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من مديرية غيل باوزير

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 50 عام من مديرية الديس الشرقية

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 74 عام من مديرية المكلا

الحالات النشطة 464

442 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

6 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

16 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

الوضع الصحي في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

9 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

6 حالات مؤكدة

3 حالات بانتظار نتيجة الفحص

الوضع الصحي في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

16 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جميعها حالات مؤكدة