القوات الشرعية تحبط تقدماً للحوثيين غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت المعارك التي يخوضها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات مديرية صرواح غرب محافظة مأرب بإسناد كبير من طيران التحالف العربي، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الإرهاب الحوثي المدعومة من إيران.



وشهد، السبت، احتدام المعارك في جبهة المشجح، التي تكبدت على إثرها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

واحتدمت المعارك بعد محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية، باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة أفشلوا التسلل، وأوقعوا جميع العناصر المتسللة بين قتيل وجريح.

وقصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع لمدفعية الميليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها، واستهدفت مواقع متفرقة للميليشيا وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد.

ودمّر طيران التحالف عربة مدرعة وتعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة، وأسفرت جميعها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.