شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية مفخخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية ، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا ‏الحوثية الإرهابية تجاه السعودية.



وأكد التحالف في بيان، أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح تحالف دعم الشرعية، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.