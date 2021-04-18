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التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية مفخخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

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أعلن تحالف دعم الشرعية ، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا ‏الحوثية الإرهابية تجاه .

 

وأكد التحالف في بيان، أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

 

وأوضح تحالف دعم الشرعية، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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