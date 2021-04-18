شبوة.. منظمات جنوبية تطالب بوقف انتهاكات حزب الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

دعت منظمات جنوبية، 35 في بيان مشترك لها، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوضع حد لانتهاكات سلطات حزب الإصلاح الإرهابي بشبوة.



واتهمت المنظمات في بيانها سلطات الإخوان بشبوة وفي مقدمتها المحافظ محمد صالح بن عديو، بارتكاب انتهاكات جسيمة، بحق سكان المحافظة المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الإغاثة الإنسانية وأعضاء منظمة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقالت في البيان، إن انتهاكات الإخوان توزعت بين القتل والاختطاف والتعذيب في السجون والإخفاء القسري وقمع الفعاليات السلمية.

وأشارت إلى أن مليشيا الإخوان أقدمت يوم الجمعة، على اعتقال احمد عبد الله الهقل، مدير دائرة حقوق الإنسان بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، كما داهمت تجمعاً لتوزيع وجبات إفطار الصائم في مدينة عتق، وقامت بمصادرة المساعدات الغذائية ومنع توزيعها على المواطنين المحتاجين، من شيوخ ونساء وأطفال واعتقال أعضاء لجان التوزيع.

وذكرت المنظمات أن مليشيا الإخوان أقدمت أيضا على اعتقال اثنين من موظفي هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، الذين يتولون تقديم المساعدات للمحتاجين، مستهينة بشاراتهم الدولية، ودون احترام لمكانتهم الإنسانية.