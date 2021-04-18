منتدى شباب نشطون الاجتماعي يتسلم اسطوانات أكسجين من "صحة مهري"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

تسلم منتدى شباب نشطون الاجتماعي الدفعة الثانية من اسطوانات الأوكسجين المقدمة من قبل "حملة أبشروا بنا" التي ينفذها صندوق صحة مهري بدعم قبل فاعلي الخير عقب وصولها إلى ميناء نشطون قادمة من ميناء دبي بالإمارات العربية المتحدة.



وتبلغ عدد الاسطوانات "193" أسطوانة اكسجين جديدة لم تستعمل 3+4 كيلو مع ملحقاتها بقيمة 42460 درهم إماراتي.

وكان الأمين العام للمنتدى الأخ حسني السليمي هو من تسلم الكمية وبدوره سلمها لإدارة مستشفى الغيضة المركزي