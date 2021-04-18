مأرب.. الجيش الوطني وطيران التحالف يكبّدان مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جهة المشجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت جبهة المشجح غرب محافظة مارب، امس معارك تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد، حيث باشروها بالنيران وأوقوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني أخمدت مرابض مدفعية العدو في الجبهة ذاتها، واستهدفت مواقع متفرقة للمليشيا وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد.

وبالتزامن، دمّر طيران التحالف عربة مدرعة وتعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة، وأسفرت جميعها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.