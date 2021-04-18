تدشين دوار الشهيد عبدالرب الشدادي بمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب العمل في مشروع دوار الشهيد عبدالرب الشدادي الرابط بين شارعي الستين والأربعين بمدينة مأرب.



ويتضمن المشروع تشييد سارية العلم الوطني وسط الدوار بطول 50 متراً، بالإضافة إلى أعمال الرصف الجانبية حول الدوار والمسطحات الخضراء المحيطة به فيما يجري تنفيذ دوار الثائر علي بن ناصر القردعي وسط مدينة مارب.

ويأتي ذلك ضمن عدد من المشاريع الإنشائية التي ينفذها الصندوق لتخلد تضحيات مناضلي الجمهورية.