شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء في وفاة البروفيسور سيف مهيوب العسلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير المالية الاسبق البروفيسور سيف مهيوب العسلي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية، في مختلف المواقع التي شغلها.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل العسلي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.