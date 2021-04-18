القوات المشتركة تحول خنادق ترابية شيدتها عناصر مليشيا الحوثي في الحديدة إلى مقابر للانقلابيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حولت القوات المشتركة خنادق ترابية شيدتها عناصر مليشيا الحوثي في الحديدة إلى مقابر للانقلابيين، فيما تواصلت المواجهات الشرسة بتعز والضالع وصعدة ومأرب.



ودفعت المليشيا الحوثية، المدعومة إيرانيا، بتعزيزات بشرية لتنفيذ عمليات هجومية ومحاولات تسلل عبر خنادق متقدمة على حدود مديريتي الجراحي وحيس، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وتتخذ مليشيا الحوثي من حفر الخنادق بمثابة ملاجئ وتحصينات رئيسية في حرب العصابات التي تشنها في الحديدة الساحلية والمناطق غير الجبلية.

وقالت قوات المقاومة المشتركة، في بيان لها السبت، إن وحداتها المكلفة بالاستطلاع الحربي تمكنت من الرصد المسبق للمجاميع الحوثية المهاجمة إلى خنادق شيدها الانقلابيون في الجهة الشمالية الغربية لمدينة حيس.