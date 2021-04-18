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التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه بالسعودية.

 

وقال التحالف العربي، بقيادة السعودية، في بيان، إن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

 

وأشار التحالف إلى أنه "سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

 

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة متجاهلة مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

 

ودأبت المليشيا الانقلابية على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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