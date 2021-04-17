نائب الرئيس يعزي في وفاة البروفيسور سيف العسلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير المالية الاسبق البروفيسور سيف مهيوب العسلي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية، وما عرف به من كفاءه ونزاهة في مختلف المواقع القيادية التي شغلها طوال مشوار حياته الحافلة بالإنجاز، منوها بأن الفقيد كان واحدا من أبرز رجال وعلماء الاقتصاد الوطني الذين تركوا خلفهم بصمات شاهدة على إسهاماتهم الكبيرة.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل العسلي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.