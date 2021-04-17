هادي يبعث برقية عزاء برحيل العميد سيف الشدادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى اسرة العميد سيف عبدالرب الشدادي، قائد اللواء 159 مشاة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية والعطاء لخدمة وطنه ومجتمعه.



وأشاد بمواقف وبسالة وتضحيات العميد الشدادي في مواجهة الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من ايران، لافتا الى ادواره المشرفة كما هي كانت لوالده الشهيد اللواء عبدالرب الشدادي مع بقية ابطال الجيش الوطني في تقديم التضحيات دفاعا عن الثورة والجمهورية.

واكد ان المؤسسة العسكرية فقدت برحيله قائدا عسكريا شجاعا ومقداما، مخلف مآثره وتارك بصماته في مختلف الجبهات وميادين الشرف والفداء للانتصار لمشروع اليمن الاتحادي وهزيمة مشاريع الظلام والكهنوت

وعبر فخامته عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد وأقاربه ولجميع أبطال القوات المسلحة.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة الى اسرة العميد سيف عبدالرب الشدادي، قائد اللواء 159 مشاة.

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب وبطولاته مع إخوانه من أبناء الجيش الوطني وما مثلوه من قيادة وجندية واستبسال في سبيل استعادة الشرعية والدفاع عن الجمهورية والثورة.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل الشدادي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقيات عزاء مماثلة لأسرة الفقيد الشدادي.. معبرين عن بالغ حزنهم لرحيله في وقت كانت اليمن بأمس الحاجة لأمثاله من القيادات العسكرية الوطنية والشجاعة.