وزارة الدفاع وهيئة الأركان تنعيان العميد سيف الشدادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد سيف عبدالرب الشدادي، قائد اللواء 159 مشاة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالتضحية والنضال في خدمة الوطن.



وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها إلى أن الفقيد الشدادي كان أحد القادة المخلصين الذين خلّدوا مواقف شجاعة وتاريخا عريضا من البذل والفداء ووقفوا ببسالة وإباء في وجه مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وقدموا تضحيات عظيمة دفاعا عن الثورة والجمهورية.

وكان الفقيد أحد القادة الأوفياء الذين نذروا حياتهم في سبيل الوطن والذود عن المكتسبات والثوابت الوطنية، وقد وقف بشجاعة نادرة في مقدمة الصفوف وقاتل بإقدام وثبات إلى جانب أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وشارك في قيادة العمليات القتالية لتحرير عدد من المواقع والمناطق وكانت له صولات وجولات في منازلة المليشيا الحوثية مرابطا ومقاتلا في ميادين الفداء ولم يتوانى للحظة عن تلبية الواجب الوطني والقتالي وظل شامخا بأفعاله وأخلاقه حتى توفاه الأجل.

كما كان الشدادي مثالا نادرا للقيادة والجندية والاحترافية والإخلاص في كل المناصب التي شغلها والمهام التي تولاها في حياته النضالية وقد خسرت القوات المسلحة وخسر الوطن برحيله واحدا من الضباط البواسل الذين أوفوا بالعهد والقسم، وكانت له بصمات متميزة في بناء وتطوير القوات المسلحة وستبقى مواقفه وبطولاته مدرسة إلهام للأحرار ووسام شرف على جبين الشرفاء ومحل فخر لكل الأجيال المتعاقبة.

ونوه البيان بأدواره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين وسطّر إلى جانب أبناء أسرته وقبيلته مواقف مشرفة لمواجهة الإمامة ومخلفاتها والتصدي لمليشيا الخراب والإرهاب والانحياز للمشروع الوطني الجمهوري والخيارات الشعبية وفداء الوطن بخيرة الرجال وأزكى الدماء.

وعبّرت وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد وأقاربه ولجميع أبطال القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.