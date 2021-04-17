شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يؤكد تحرير مواقع جديدة بتعز ومصرع وإصابة عشرات الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365 ـ تعز

أعلن الجيش الوطني، فجر اليوم السبت، أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، حققت انتصارات جديدة بعد أن شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.



وذكر محور تعز في بيان نشره مركزه الإعلامي: "إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة، وسط انهيارات في صفوف المليشيا".

وأَضاف: أسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة 35 في صفوف المليشيا الانقلابية، كما تمكنت مدفعية الجيش من إعطاب وإحراق مدرعة BMP، تابعة للمليشيا الحوثية.

ومنذ مارس الماضي تدور معارك عنيفة في الريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز، إثر عملية عسكرية للجيش الوطني بهدف كسر الحصار المفروض على المدينة و استكمال تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي