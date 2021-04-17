شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة قائد عسكري بارز في مأرب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365 ـ مأرب

توفي فجر اليوم السبت، بمدينة مأرب، شمال شرق اليمن، العميد سيف الدين عبدالرب الشدادي قائد اللواء 159 مشاه في قوات الجيش الوطني، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد( كوفيد ـ 19).



وذكرت مصادر طبية وعسكرية، إن العميد الشدادي توفي في أحد مشافي مأرب الذي دخله الأسبوع الفائت، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وشارك العميد الشدادي في كثير من المعارك ضد مليشيات الحوثي وقاد وحدات من الجيش اليمني في جبهة العَبدية جنوبي محافظة مأرب، في المعارك ضد الحوثيين.