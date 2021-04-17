شبيبة: المليشيا الحوثية جعلت المساجد عدوة لها وقامت بهدمها ولم تستثن المساجد الأثرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد عيضه شبيبة أن حال المساجد تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية لم يعد خافيا على أحد.. مشيراً إلى أن المليشيا عنصرية طائفية تمثل امتدادا للمشروع الإمامي الخبيث الذي له صراع مع اليمنيين منذ عقود، لأنه جاء لاستهداف معتقدات الناس وهويتهم وغرس قيم تؤصل للنزعة العرقية، وتقسيم الناس على أساس جيني وحكم الناس بالقوة.



وقال الوزير شبيبة لموقع الجيش إن المليشيا ذات ارتباط وثيق بالمشروع الإيراني الفارسي الصفوي الذي يريد أن يحول اليمن إلى ولاية إيرانية وينزعها من أصلها العربي الإسلامي.

وتابع “إذا ما نظرنا إلى الإمامة منذ بدايتها وإلى ما تفعله إيران عبر ادواتها في العراق وسوريا، سنجد أن الحوثي لا يخرج عن ذلك بشيء، فهدم المساجد التي لا تخضع لسلطتها أو ذات تأثير ديني وسطي أمر جاء به الهادي الرسي وهو أول من أتى بالإمامة إلى اليمن قبل 1200 عام وهذا شيء مشاهد لوكلاء إيران في المنطقة، والحوثي يحمل نفس هذين المشروعين”.

وافاد أن مليشيا الحوثي منذ حروبها على اليمنيين جعلت المساجد ودور القرآن عدوة لها وقامت بهدمها، بل وتتباهى وهي تهدمها وتوثق ذلك للعالم، في استهداف صارخ للأماكن المقدسة وانتهاك حرمتها واستفزاز لمشاعر المسلمين واليمنيين خاصة، وهو إرهاب فكري تمارسه لتكريس مذهبها بالقوة”.

ونوه إلى أن المساجد التاريخية الأثرية تعمل المليشيا الحوثية على هدمها، مضيفاً “لاحظ الجميع ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من هدم لجامع النهرين التاريخي، وهو مسلسل حوثي خبيث تسعى لتنفيذه، والمتمثل بهدم كل ما له علاقة بالهوية اليمنية والإرث التاريخي الإسلامي، ونخشى من مواصلة ذلك باستهداف بقية المساجد التاريخية”.

وحذر وزير الأوقاف والإرشاد مليشيا الحوثي من أي استهداف للمساجد، داعيا المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث، والمبعوث الأممي إلى الضغط على هذه المليشيا لوقف هذا التجريف لدور العبادة وإطلاق حرية الناس في أداء شعائرهم دون أية قيود.

وقال: “إن مليشيا الحوثي اليوم تريد أن تفرض فكرها الخبيث بالقوة، وفي عهدها دُمرت المساجد أو تم حرف رسالتها الدينية السامية وهدفها النبيل إلى بؤرة للكذب والتدليس والخداع، حيث فرضت المليشيا قيودا على الخطاب الديني في المساجد، وأحالت المنبر إلى مكان للتهريج والاسفاف”.

وأشار إلى أن المليشيا حولت الكثير من المساجد إلى أماكن لمضغ القات، أو ثكنات عسكرية، ومراكز للاستقطاب السياسي الحوثي، ومواقع للتجنيد، ومحاضن لفكرها العنصري الطائفي