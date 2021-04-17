شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

قالت مصادر محلية إن طيران التحالف شن عدة غارات جوية على مواقع وتحصينات للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة الحدودية.



وأضافت أن "طيران التحالف استهدف بعدة غارات تحركات وتجمعات للحوثيين في منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف".

وفي محافظة مأرب، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع عسكرية للمليشيات الحوثية، في مديريتي صرواح ومدغل غربي المحافظة، وفق المصادر.

الغارات التي نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، كبّدت المليشيات الحوثية، خسائر فادحة في الأراوح والعتاد