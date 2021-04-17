استشهاد وإصابة 3 مدنيين بينهم أطفال جراء انفجار لغم في مديرية ذباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر محلية بمديرية ذباب أن لغما أرضيا تسبب في استشهاد مدني وأحد أطفاله، وإصابة طفله الثاني بإصابات بليغة بانفجار لغم أرضي اثناء رعيهم الأغنام في مديرية ذباب بمحافظة تعز.



وأكدت المصادر، بحسب موقع مسام لنزع الألغام، أن الانفجار حدث اليوم، أثناء قيام المواطن مجعلي إبراهيم وأبنائه برعي الأغنام بجوار مدرسة الجعش، شرق مديرية ذباب.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن مجعلي إبراهيم وطفلته سعيدة مجعل فارقا الحياة في موقع الانفجار، فيما تم نقل الطفل أديب إلى مستشفى أطباء بلا حدود بمديرية المخا لتلقي العلاج