حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته ليومنا هذا، من هطول أمطار رعدية على أجزاء متفرقة من مناطق الجمهورية .



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية من لحج وتعز جنوباَ حتى صعدة شمالاً لمحافظات (صنعاء، عمران، ذمار، صعدة، حجة، المحويت، إب، تعز وريمة) وأجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والسهول المحاذية للسواحل الغربية، وهطول أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الغربية لمحافظات (شبوة، أبين، البيضاء، لحج والضالع).

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو الى غائم جزئياَ، حار ورطب نهاراَ مع إحتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على اجزاء متفرقة من السواحل الغربية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية فيما تكون غربية الى جنوبية غربية على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وقد تصل اقصى سرعة لها الى 24 عقدة.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية سيكون فيها طقس صحو بوجه عام واجواء شديدة الحرارة نهاراَ، مع درجات حرارة مرتفعة على صحارى (حضرموت، مأرب، الجوف وشبوة)، والرياح شرقية الى شمالية شرقية وقد تصل أقصى سرعة لها إلى أكثر من 15 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقساً غائماً جزئياَ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

التنبيهات والتحذيرات :-

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين :-

• في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية وذلك بسبب هطول الامطار وتشكل السحب المنخفضة او الضباب على المنحدرات الجبلية ومن الإنهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية اثناء وبعد هطول الأمطار.

• في المناطق الصحراوية من درجات الحراة المرتفعة