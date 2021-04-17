اخماد تحركات حوثية بالحديدة وقتلى وجرحى بصفوفهم.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365 - الحديدة

اخمدت القوات المشتركة تحركات لمليشيات الحوثي في محيط جولة سيتي ماكس ومعسكر الدفاع الساحلي داخل مدينة الحديدة.



وأفاد مصدر عسكري: أن القوات المشتركة تمكنت من اخماد تحركات للمليشيات الحوثية في محيط جولة سيتي ماكس ومعسكر الدفاع الجوي داخل مدينة الحديدة، عقب محاولة المليشيات اختراق الخطوط الأمامية.

وأضاف المصدر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة تمثلت بمصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير آليات تابعة للمليشيات.

وكانت القوات المشتركة قد دمرت ثكنات ومرابض مدفعية للمليشيات الحوثية شمال حيس رداً على استهداف المليشيات للمدنيين في المدينة سقط على إثرها ضحايا مدنيين.