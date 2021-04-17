اخبار الخليج / اخبار اليمن

3 وفيات و4 متعافين من كورونا في وادي حضرموت

0 نشر
اليمن العربي - حضرموت 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 وفيات و4 متعافين من في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365 - حضرموت

سجل مكتب الصحة بوادي حضرموت، يوم الجمعة، ثلاث حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، وشفاء آربعة آخرين.

 

ونفى في بيان، إجراء فحوصات مخبرية لأي حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس، موضحا أن إجمالي حالات الإصابة التراكمية وصل إلى 1117 حالة منها 667 حالة شفاء و282 حالة وفاة.

 

وأضاف أن عدد حالات الإصابة النشطة بمراكز العزل الصحي والحجر المنزلي استقر عند 168 حالة، مشيرا إلى أن عدد المخالطين ارتفع إلى المتابعة 302 مخالط.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا