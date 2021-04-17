شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. إيقاف مدير عام هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوقفت السلطة المحلية في حضرموت المدير العام لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت عن العمل، ومطالبته بالرد على الملاحظات الواردة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فرع حضرموت.



وتضمن قرار التوقيف تكليف نائبه الأخ خالد حسن باريدي بالقيام بالعمل والرد على كل الملاحظات الواردة من فرع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.