مكتب الصناعة والتجارة يدشن حملات تفتيش  للمواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

بدأت بمحافطة المهرة حملات موسعة للتفتيش على السلع الغذائية والمواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أسواق مدينة الغيضة والمدن الأخرى ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.



و قال مستشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ شكري الأسد أن هذه الحملة تأتي مواكبة مع الظروف الاستثنائية التي تمربها المحافظة جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد٢٠) ونظرا للاقبال الشديد على شراء السلع الاستهلاكية والمقتنيات الرمضانية بالتزامن مع الشهرالكريم في اجواء فرائيحية ممزوجة باالبهجة والروحانية كان لابد من تنفيذ حملات رقابة وتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية حماية للمستهلك من الغش والاستغلال التجاري.

وأشار إلى أنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في اسواق مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

فيما أوضح الأخوة عمار عايض كلشات، وسعد سالم بن بريك، ومحمد عيدروس السقاف أعضاء الفريق الميداني، أن الحملة تاتي بتوجيهات من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر وبإشراف مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ، مؤكدين ان الحملة لا زالت مستمرة وهناك خطط لدى الادارة بتنفيذ عدداً من الحملات على المحلات التجارية وتفعيل الرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية ورصد حركة اسعارالسلع.

من جانبه أعرب مستشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ شكري الأسد عن شكره لمنتسبي ادارة حماية المستهلك على الجهود المبذولة التي تاتي بمتابعة من مديرعام المكتب بالمحافظة الاستاذ عبدالله خودم ، متمنياً للجميع التوفيق في حياتهم العملية والمستقبلية