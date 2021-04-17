لواء حضرموت ...ينفذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية بقوام سرية مشاة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365 - حضرموت

نفذ أبطال لواء حضرموت بمعسكر الجبال السود مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية بقوام سرة مشاة بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير ساحل حضرموت من العناصر الإرهابية .



ويهدف المشروع التكتيكي إلى جاهزية قوة اللواء بتلك المواقع الهامة صعبة التضاريس الجبلية والمناخية ، كما عبر الضباط والأفراد المشاركين بالمشروع عن مدى إلتزامهم وإنضباطهم وصمودهم بالثغور الحضرمية للدفاع عن حياض جغرافيتهم في حماية أهلهم وعرضهم على تراب حضرموت .

وبعد تنفيذ المشروع القتالي كرمت قيادة لواء حضرموت المبرزين من ضباط وصف ضباط وأفراد اللواء ، حيث حضر الحفل رئيس شعبة التدريب بالمنطقة العقيد ناصر الذيباني وأركان حرب لواء شبام المقدم سالم كرامة القرزي وأركان حرب لواء الدفاع الساحلي العقيد سعيد باقعود وقائد معسكر يبعث الرائد جلال فيصل التميمي وعن محور المطار المقدم طيار عبدالله بن هرهرة وعدد القادة والضباط.