معين عبدالملك يعزي بوفاة وزير المالية الأسبق سيف العسلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،، برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير المالية الاسبق البروفيسور سيف مهيوب العسلي، الذي وافاه الأجل بعد حياة زاخرة في العمل الوطني و الأكاديمي والبحثي.



وعبر رئيس الوزراء في برقية وجهها الى ابناء الفقيد وأفراد اسرته وجميع آل العسلي، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقه بهذا المصاب الأليم.. منوها بعطاءه المتميز وما قدمه من نموذج فريد للنجاح في مواقع المسؤولية وكذا على المستوى الأكاديمي والبحثي..مشيراً إلى أن الوطن خسر برحيله واحداً من أهم كوادره الإقتصادية والمالية المؤهلة والمتمكنة والمخلصة.

وابتهل رئيس الوزراء إلى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.