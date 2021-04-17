القوات الشرعية تدحر مجاميع حوثية حاولت التسلل في جبهة الكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكن أبطال الجيش والمقاومة من دحر مجاميع حوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مارب، متكبدة خسائر بشرية ومادية كبيرة فيما لاذ من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار تحت ضربات الأبطال.



وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للجيش الوطني أن مدفعية الجيش استهدفت أربعة أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات وذخائر للمليشيات وتدميرها، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة ومصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات.