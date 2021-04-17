رصد 674 حالة انتهاك لميليشيا الحوثي في البيضاء خلال العام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

رصد تقرير حقوقي 674 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء خلال العام 2020م، بنسبة زيادة 28% عن العام 2019م .



وذكر التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والتنمية وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم رصد (49) حالة قتل في صفوف المدنيين، و(34) حالة إصابة، فيما بلغ عدد حالات الإختطاف (399) حالة .. موضحاً أن عدد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة بلغ (79) حالة منها (22) حالة تدمير منازل، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء على الممتلكات العامة (7) حالات منها (6) حالات اعتداء على المساجد .

واشار التقرير إلى أن المركز رصد نزوح (591) شخص يمثلون (89) اسرة قسرياً، فيما بلغ عدد حالات التهديد والاساءة المباشرة والاعتداء على العرض، فيما بلغ حالات منع التنقل (7) حالات .. مضيفاً انه تم تسجيل إنتهاكات أخرى شملت الاستمرار في الجباية ونهب الاموال والممتلكات ،وحملات الاقتحام للمحلات التجارية والمصرفية، وتمكين عناصر المليشيا والموالين لهم ليكونوا مشرفين في الحارات والمؤسسات الحكومية والخاصة للمراقبة والتجسس على الاخرين وغيرها من الإنتهاكات لحريات المواطنين .

ولفت التقرير إلى اجبار الميليشيات للموظفين والمعلمين على حضور نشاطهم الثقافي العنصري الاسبوعي، والاستمرار في الاستحواذ على المساجد واستبدال الائمة والخطباء وتمكين عناصرهم في ذلك، وايقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية من العمل ونهب مقدراتها، وكذا احلال عناصر المليشيا من خارج المحافظة في المناصب الحكومية بدلا عن ابناء المحافظة والاذلال المستمر من قبل نقاط التفتيش للعابرين والمسافرين ودون مراعات حرمة النساء.