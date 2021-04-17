بن دغر يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الاعيان الاردني بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية تهنئة من رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل عاكف الفايز وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى.



وعبر رئيس مجلس الاعيان الاردني في البرقية عن تهانيه الحارة للدكتور بن دغر بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى..مؤكداً حرص مجلس الاعيان على مواصلة تمتين العلاقات الاخوية والتعاون المشترك بين الاردن واليمن لما فيه خير للشعبين الشقيقين..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وللجمهورية اليمنية مزيداً من الرفعة والازدهار.

من جانبه بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية شكر جوابيه لرئيس مجلس الاعيان الاردني على التهئنة..مهنئًا إياه في البداية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات..مثمناً مواقف المملكة الاردنية الهاشمية تجاه اليمن ودعمها للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..موكداً على أهمية العمل المشترك بين المجلسين لما فيه خدمة الشعبين والبلدين الشقيقين.