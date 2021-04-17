نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ محمد العلواني والشيخ موسى العامري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد أحمد العلواني، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية، وإسهاماته في قطاع التربية والتعليم وتطوير العملية التعليمية، إضافة إلى جهوده في الجانب السياسي والاجتماعي والخيري وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل العلواني، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ موسى محمد العامري، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والتربوية، وإسهاماته الاجتماعية والخيرية، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل العامري، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.