القوات الشرعية تحقق انتصارات جديدة في جبهة مقبنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أحرز ابطال الجيش والمقاومة، تقدما جديدا في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيه مليشيات الحوثي المدعومة من ايران.



وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للجيش الوطني إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير لعناصر المليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالاضافة الى تدمير اليات قتالية تابعة للمليشيا واستعادة كميات متنوعة من الاسلحة والذخائر.

واكد ان المعارك مستمرة في جبهة مقبنة بالتزامن مع هجوم أبطال الجيش والمقاومة على ثكنات المليشيا الحوثية في جبهة الاحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز، وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.