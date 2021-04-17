السفير السلال يبحث مع رئيس مجلس العموم الكندي العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا عميد مجلس السفراء العرب في كندا جمال السلال، مع رئيس مجلس العموم الكندي انتوني روتا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني.



وجدد السفير السلال شكر الجمهورية اليمنية للدعم الكندي المستمر لليمن، والذي كان اخره المساهمة التي قدمتها كندا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021، خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للتعهدات لدعم الاحتياجات الانسانية في اليمن.

كما اطلع السفير السلال، رئيس مجلس العموم الكندي، على المستجدات والتطورات في بلادنا بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير للمليشيات الحوثية في محافظة مأرب..موضحا ان الحكومة الشرعية تعاطت بإيجابية مع دعوات المجتمع الدولي والامم المتحدة من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام على أسس عادلة ومستدامة وفق المرجعيات المتوافق عليها محلياً والمدعومة اقليمياً ودولياً.

من جانبه أعرب رئيس مجلس العموم الكندي عن اسفه للتصعيد الذي تقوم به الميليشيات الحوثية..مؤكداً دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن، ولجهود الامم المتحدة والمبعوث الخاص الى اليمن للتوصل إلى سلام ينهي معاناة الشعب اليمني..مجددا استمرار دعم كندا للوضع الانساني في اليمن.