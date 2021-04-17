رئيس الأركان يتفقد سير العمليات العسكرية في المنطقة الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، امس سير العمليات العسكرية والقتالية لوحدات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة غربي محافظة مأرب.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة وقائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي، نقل الفريق بن عزيز تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لأبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل المساندة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد رئيس الأركان بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات القتالية ضد المليشيات الإرهابية الكهنوتية المدعومة من إيران والتي لا تريد لليمن والمنطقة العربية الا الدمار والخراب..مشيداً بالدعم والإسناد الذي يضطلع به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية.

من جانبه قدم قائد المنطقة العسكرية الثالثة، تقريراً موجزاً عن سير العمليات العسكرية والقتالية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وما يحققونه من بطولات وانتصارات مسنودين بطيران التحالف العربي وما يتكبده العدو من خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.