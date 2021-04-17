مجلس الأمن الدولي يدين هجمات مليشيا الحوثي ويرحب بمبادرة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

رحب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بمبادرة السعودية لتسوية الأزمة اليمنية عبر المسار السياسي.



ودعا مجلس الأمن "جميع أطراف الأزمة اليمنية للانخراط بشكل بناء في المفاوضات للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن".

كما طالب المجلس "مليشيات الحوثي بخفض التصعيد في اليمن، وأدان بشدة تصرفاتها العدائية إزاء السعودية".

ومؤخرا، أعلنت السعودية عن مبادرة للسلام في اليمن تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.

وفور إطلاق المبادرة، لم تتأخر مليشيا الحوثي في رفضها، وتكثيف هجماتها على المدنيين في اليمن والسعودية عبر طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.