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مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي ويرحب بمبادرة السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي ويرحب بمبادرة السعودية

السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365

رحب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بمبادرة السعودية لتسوية الأزمة اليمنية عبر المسار السياسي.

 

ودعا مجلس الأمن "جميع أطراف الأزمة اليمنية للانخراط بشكل بناء في المفاوضات للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن".

 

كما طالب المجلس "مليشيات الحوثي بخفض التصعيد في اليمن، وأدان بشدة تصرفاتها العدائية إزاء السعودية".

 

ومؤخرا، أعلنت السعودية عن مبادرة للسلام في اليمن تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.

 

وفور إطلاق المبادرة، لم يتأخر مليشيا الحوثي في رفضها، وتكثيف هجماتها على المدنيين في اليمن والسعودية عبر طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية، ما أثار تنديد دولي واسع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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